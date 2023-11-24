Олімпіадні задачі Python

$10
Контрольные, Задачи и ТестыОткрыт4 заявки29 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Потрібно розв'язати 5 задач олімпіадного характеру.

Python
16 дней назад
Гость
16 дней в сервисе
Был
16 дней назад
Заявки фрилансеров
Аріна
18 лет
6 дней в сервисе
Была
4 дня назад
5 дней назад
Игорь
20 лет
2 года в сервисе
Был
15 дней назад
15 дней назад
Марк
19 лет
16 дней в сервисе
Был
9 часов назад
15 дней назад
Булат
23 года
месяц в сервисе
Был
12 дней назад
16 дней назад