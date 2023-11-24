Олімпіадні задачі Python

Нужно выполнить мой вариант по заданиям из файлов (контрольные вопросы и просто задания) с подробным решением, чтоб любой человек мог понять что, зачем, для чего и когда применяется каждая переменная
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Потрібно розв'язати 5 задач олімпіадного характеру.
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