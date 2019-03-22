Быстрая macOS разработка (пару часов)

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Необходимо сделать пару моментов (блюр для формы, настройка констрейнтов) в xcode для osx приложения

5 лет назад
paruj
Влад 
37 летТаиланд
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад