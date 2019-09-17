Доделать мобильное приложение IONIC+FIREBASE для Iphone

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Завершен4 заявки218 просмотров

Пересобрать приложение из IONIC под iphone , с мелкими доделками

После оплаты выгрузить исправленный код в хранилище BitBucket 

Firebase
6 лет назад
CTALKEP
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

airstep
Тарас 
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад
$80
1 день
Оперативно и качественно решил проблему, с которой бились несколько дней. Спасибо
Своевременно получаю отклик как по работе так и по оплате.

Заявки фрилансеров

airstep
Тарас 
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад