Необходимо подготовить полное текстовое ASO для iOS приложения, ориентированного на гео США. В рамках заказа требуется выделить релевантные ключевые слова для максимального сбора органического трафика. Также учесть подписку в процессе оптимизации. Скриншоты будут предоставлены, с возможностью внесения корректировок.
Написания мобильного приложения для iOS / Android
Нужен программист для написания мобильного приложения для iOS / Android. Подробности в переписке.
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