Требуется разработка iOS приложения с нуля на языке Swift. Имеется макет в Figma и документация по API. Проект рассчитан на полтора месяца с поэтапной оплатой. Стартовая цена бюджета - 1000$.
Бот в телеграме
Создать бота в телеграмме, который будет авторизироваться на сайте, собирать информацию с него о возможности выполнения действия и выполнять его на нём определённое кол-во раз в определённый период времени и присылать уведомление об этих действиях в телеграм.
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