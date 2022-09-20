Бот в телеграме

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Закрыт5 заявок354 просмотра

Создать бота в телеграмме, который будет авторизироваться на сайте, собирать информацию с него о возможности выполнения действия и выполнять его на нём определённое кол-во раз в определённый период времени и присылать уведомление об этих действиях в телеграм.

3 года назад
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