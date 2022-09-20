Цель проекта: Разработка приложения под Android/IOS

Исходная информация: есть сайт на вордпресс https://hakydaauto.com/

Описание: Нужно сделать приложение по продаже автомобилей, приложения на которые стоит опираться при работе:

drom

auto.ru

cars 24

kolesa.kz

tmcars

dubaicars

Имеется wish-board по необходимому функционалу ( в процессе доработаем и увеличим)

https://www.figma.com/file/9xx8kxqZ1dBKkr5tk5DRij/Untitled?node-id=0%3A1

Необходимо чтобы объявления с сайта автоматически подгружались в приложение + возможность вручную добавить объявление

Примерный бюджет 1400$

Срок 45 дней