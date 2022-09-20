Задача – предложить решение по разработке приложения для IOS и Android для нашего продукта (визитница для электронных визитных карт Эго - https://ego.cards/ Пример визитницы https://ego.cards/community/password?domain=company Пароль для входа: egotest Необходимо создать такое приложение как, например, Apple Wallet или «Кошелёк», в котором будут реализованы все функционалы как на версии в браузере.