Верстка мобильного приложения на React Native

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок284 просмотра

Добрый день!

Необходимо отверстать по готовому дизайну для дальнейшей сборки мобильного приложения на React Native

React Native
3 года назад
Maxtsurka
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Никита
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
20 часов назад
3 года назад
Наталия
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Григорян
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
9 часов назад
7 отзывов
3 года назад
Мария
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Разработка приложения на ios/android

    Необходимо разработать мобильное приложение для продажи автомобилей под iOS и Android. Приложение должно интегрироваться с существующим сайтом на WordPress, автоматически подгружая объявления и предоставляя возможность ручного добавления. В процессе доработки будет использован wish-board с необходимым функционалом. Бюджет проекта составляет 1400$, срок выполнения - 45 дней.

    AndroidiOSNode.jsWordPress
    Мобильные приложения9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка бота

    $250

    Необходимо разработать бота для создания других ботов, аналогичного BotFather. Срок выполнения - неделя, бюджет составляет 10-15 тысяч рублей. Рассматриваются начинающие специалисты с нужными навыками. Возможна премия за быстрое и качественное выполнение.

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Рескин iOS приложения

    Требуется сделать рескин iOS приложения с уже подготовленным дизайном. Исходный код будет предоставлен. Оплата осуществляется после успешного прохождения модерации в App Store. Опыт работы с приложениями на подписках обязателен.

    iOS
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать приложение Обои с эффектом параллакса

    Разработать простое приложение для Android на Flutter, позволяющее устанавливать обои с эффектом параллакса, используя гироскоп и акселерометр. Приложение должно поддерживать несколько слоев и не включать настройки. Основное внимание уделяется функциональности и легкости в использовании.

    AndroidFlutter
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Квест книга

    Требуется разработчик Unity и C# для исправления багов в мобильном приложении квест книги. Необходимо решить проблему с авто-сохранением, устранить дабл клик, оптимизировать шейдеры и улучшить производительность приложения. Подробности о структуре приложения будут обсуждены в дискорде.

    Unity
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Шукаю flutter-початківця на постійну співпрацю

    Шукається flutter-початківець для тривалої співпраці в розробці кросс-платформенного додатку. Необхідно верстати екрани, налаштувати темну тему, доробити авторизацію та реалізувати інтерфейси оплати. Важливий базовий досвід в програмуванні, вміння працювати з Flutter та готовність до зростання разом з проектом.

    FlutterJavaScript
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Внесення правок у мобільний додаток на Flutter

    Необхідно внести правки в мобільний додаток доставки їжі, розроблений на Flutter. Основні завдання: оновлення даних у Portmone, виправлення помилок, налаштування пуш-повідомлень, а також перевірка відповідності вимогам Google та Apple. Очікується співпраця на постійній основі.

    Flutter
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Кроссплатформенное приложение на Flutter

    Требуется разработка мобильного приложения на Flutter, основанного на готовом дизайне веб-приложения. Необходимо реализовать функции личного кабинета, включая вход/регистрацию пользователей, работу с базами данных и http запросами. Опыт построения графиков и добавления языков будет преимуществом.

    Flutter
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать приложение на React native (обычный тесты ПДД)

    Необходимо переписать мобильное приложение с платформы Тильда на React Native. Приложение должно включать 100 страниц с тестами по правилам дорожного движения и возможностью добавления рекламы. Бэкенд не требуется. Уточните стоимость и сроки выполнения проекта.

    React NativeTilda
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Приложение android

    Требуется разработать мобильное приложение для Android с простым функционалом. Пользователь сможет скачать, установить и пройти бесплатный мини-курс с видео и текстовыми материалами. Реализуйте отправку домашних заданий, настройку пуш уведомлений и возможность общения с тренером. Приложение должно быть удобным и простым в использовании.

    Android
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    3 года назад