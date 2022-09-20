Необходимо разработать мобильное приложение для продажи автомобилей под iOS и Android. Приложение должно интегрироваться с существующим сайтом на WordPress, автоматически подгружая объявления и предоставляя возможность ручного добавления. В процессе доработки будет использован wish-board с необходимым функционалом. Бюджет проекта составляет 1400$, срок выполнения - 45 дней.