Разработка ios приложения

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт15 заявок484 просмотра

С нуля необходимо разработать ios приложения на языке Swift, есть макет в фигме и документация по api.

Проект сроком примерно на полтора месяца, оплата поэтапная, бюджет обсуждается. Указанный бюджет в 1000$ - стартовая цена

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