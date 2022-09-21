Подготовить полное текстовое ASO для iOS приложения для гео US для максимального сбора органики по всем самым релевантным ключам, выделить эти ключи в отдельный список. Подписка тоже должна войти в ASO оптимизацию. Скрины мы взяли на себя, в них можно будет внести корркетивы.