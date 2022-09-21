Требуется перенести проект, разработанный на QT C++, на платформу Android Studio. Проект включает функционал рисования фигур и их изменение в размерах. Необходим опыт работы с QT и Android Studio.
Сделать тестовое ASO для iOS приложения для гео US
Подготовить полное текстовое ASO для iOS приложения для гео US для максимального сбора органики по всем самым релевантным ключам, выделить эти ключи в отдельный список. Подписка тоже должна войти в ASO оптимизацию. Скрины мы взяли на себя, в них можно будет внести корркетивы.
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