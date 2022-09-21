Сделать тестовое ASO для iOS приложения для гео US

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Закрыт1 заявка214 просмотров

Подготовить полное текстовое ASO для iOS приложения для гео US для максимального сбора органики по всем самым релевантным ключам, выделить эти ключи в отдельный список. Подписка тоже должна войти в ASO оптимизацию. Скрины мы взяли на себя, в них можно будет внести корркетивы.

iOS
3 года назад
DyshpanS
Софья 
29 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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