Написать приложение для мобильных телефонов по заказу еды с интеграцие

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
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Привет работяги! Есть небольшой бизнес по доставке еды. Особенности заведения в том, что обслуживаем определенный район города, а не весь город, + несколько ближайших сел. 

Доставляем роллы, пиццу, фри и wok. Используем iiko в качестве программы кассовой. Решили накатать простую программу на конструкторе приложений. Потестили. функционал классный и удобный. не удобный он только тем что интеграции с iiko нет. т.е. заказы попадают в админку на ноуте, их ручками надо подверждать и переносить (пробивать) на кассе. При этом есть источники заказов: телефон, окошко прямого контакта так сказать, сайт (заказ на почту падает), + соц.сети личные сообщения. В часы загрузки бегать между всеми этими источниками такой геморой. Поэтому создавать еще один источник не автоматизированный не хочется. 

Задумались надо ли нам это и сколько это будет стоить. Функционал хочется как всегда большой (конструктор что тестили его предложил в полном объеме), но понимаем что минимума достаточно. Главное чтобы созданный заказ в приложении сразу падал на кассу и фильтровался от фейковых заказов. т.е. создание хоть какого-то л.к.

По ТЗ что обязательно хочется видеть:

1) Возможность размещать акции с push уведомлениями и спец предложения.

2) Размещение меню, наличие корзины для формирования заказа.

3) создание заказа и отправка его. Соответственно заполнение граф по доставке. Так как доставка ограничена, то хотелось бы сразу отсекать заказы из вне зоны доставки.

4) админка для оперативного редактирования меню, новостей и акции. 

5) красивое оформление само собой)))

Если кто сможет повторить функционал того что мы собрали в конструкторе то будет вообще замечательно:

У нас несколько экранов. переключение между экранами внизу (кнопки навигации). Слева выдвигающеся меню настройки приложения (звук, уведомления и пр.)+ редактирование профиля( имя, второй номер, дата рождения, пол).

1) экран это информационная лента новостей с обратной связью. В ней публикуются информация о новых событиях. Есть кнопка дизлайк, лайк, комментарии, можно крепить к тексту фото, видео, аудио и опросы. По принципу постов в соц.сети. Публикация новостей через админку выглядит аналогично простой публикации в соц.сети. Отслеживается акцитвность пользователей. Кто куда лайкнул и кто как проголосовал. там же есть переключение на графу с акциями. Прописывается краткий текст акции, название, крепиться фото/видео/аудио. Кнопка ПОДРОБНЕЕ где раскрывается условия акции и пр. +кнопка закрыть и ХОЧУ. Если тапнуть кнопку эту то перекинет на товар по акции и/или на категорию товаров для этой акции. 

2) экран это что-то чата. В нем можно задать вопросы админу в режиме реального времени. отображается список заказа и его статус(На рассмотрении/Принят/готовиться/Готов/в пути). Общение через админку на пк с клиентом.

3) Экран меню. Там просто по категориям разбиты блюда, фото и описание и т.д. единственный нюанс, мы не смогли сделать размеры блюд. Например пицца есть 24см и 30см. У каждого размера своя цена. Одинаковое описание, фото и название. Было бы удобно если бы было что-то типа Выбрать размер.

4) Экран корзины. Что положили можно отредактировать и уже от туда окончательная кнопка "Заказать". 

5) экран бонусной системы. отображение бонусных балов. выводить отдельно не вижу смысла, но он так по умолчанию сделан в конструкторе, а нам пофиг)))

По функционалу вне экранов. Точнее формированию заказа после нажатия на кнопку ЗАКАЗАТЬ в корзине.

Есть графы которые заполнены на половину автоматом: имя, номер телефона. Часть граф остается заполнеными с предыдущего заказа: населенный пункт (выпадающий список), улица, номер дома, квартира, подъезд. Графы для заполнения: кол.персон, ком.к заказу. Предзаказ на время? (не менее чем через час от времени заказа). оплата наличными или картой курьеру. сдача с____. Еще нюанс по стоимости доставки. Пока смогли сделать так чтобы при добавлении в корзину товара выводилась строка (бесплатная доставка от ____р), но у нас по району города от 500р, а в села от 600р. как сделать это хз. + добавление в заказ на доставку суммы платной доставки автоматически исходя из адреса тоже хз как сделать, но было бы удобно.

так же можно оставить оценку заказу по параметрам. есть режим работы (кстати вне режима работы не даст сделать заказ, удобно)

Приложение выглядит для нас классным. Нюанс именно в интеграции с iiko. Не можем пока решить этот вопрос. Мозгов нет))))

Может у кого-то есть уже готовое решение которое надо просто наполнить нашим контентом и прописать наш API. 

Загрузки меню из  iiko напрямую не нужно. Там много лишнего (тесты). Статусы в принципе тоже не нужны (ну кроме ПРИСТУПИЛИ К ГОТОВОКЕ) так как порой статусы меняем уже спустя час после отдачи заказа.

IIKO.BIZ можно попробовать синхронизировать.

Интересна цена вопроса. Может акстимся пока))) И простите за неформальное написание текста.

Ах да, сайт есть, но оформлен он страшно. использовать его как наполнитель не хочется. Лучше отдельное приложение.

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