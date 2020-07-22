Реализовать аналог приложения Android на IOS

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Закрыт11 заявок396 просмотров

Есть приложение, можем выслать исходники

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rucbt&hl=ru

Нужно реализовать полный аналог на IOS.

Важно соблюдение сроков и промежуточные результаты.

Бюджет обсуждается.

В комментариях пишите обязательно вашу оценку работ.

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