Реализовать аналог приложения Android на IOS

Первый опыт разработки приложения у программиста в связи с этим появились проблемы...Приложение для учёта купленных кружек в кофейнеСостоит из нескольких частей: 1) Клиентская. После регистрации и авторизации представляет собой меню выбора кофейни. После выбора конкретного заведения ...