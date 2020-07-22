Необходимо выполнить перенос данных из фитнес приложения GymBoom в фитнес приложение GymUp. Цель: Перенести введенные данные из приложения GymBoom в приложение GymUp. Срок: 7 дней. Суть творческого технического задания: Имеется рабочая ...
Реализовать аналог приложения Android на IOS
Есть приложение, можем выслать исходники
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rucbt&hl=ru
Нужно реализовать полный аналог на IOS.
Важно соблюдение сроков и промежуточные результаты.
Бюджет обсуждается.
В комментариях пишите обязательно вашу оценку работ.
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