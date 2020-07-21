Написать техническое задание на мобильное приложение

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Закрыт5 заявок439 просмотров

Требуется написать ТЗ на создание мобильного приложения 

В приложении можно будет заказать:

- Обычная курьерская доставка из точки А в точку Б

- Доставка еды из ресторанов

- Доставка продуктов из магазинов

- Доставка цветов

В качестве образца приложения посмотрите Dostavista и Сбермаркет.

От вас цена и сроки, а так же ссылки на конкретные Технические задания, если они были.

5 лет назад
newcarmarket
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