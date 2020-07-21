Написать техническое задание на мобильное приложение

Требуется написать ТЗ на создание мобильного приложения

В приложении можно будет заказать:

- Обычная курьерская доставка из точки А в точку Б

- Доставка еды из ресторанов

- Доставка продуктов из магазинов

- Доставка цветов

В качестве образца приложения посмотрите Dostavista и Сбермаркет.

От вас цена и сроки, а так же ссылки на конкретные Технические задания, если они были.