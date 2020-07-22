Астрологическое приложение для телефонов

Нужно создать приложение, которое по дате рождения будет считать личную карту человека. Это не классическая астрология, а основанная на Книге Перемен. Есть таблицы в Excel с датами, временем, которым соответствуют значения.

Что должно быть в приложении:

1. Реализован механизм расчета карты (около 30 параметров)

2. Личный кабинет с регистрацией и историей расчетов

3. Прогнозы на день, неделю, месяц, год

4. Гадание по Книге Перемен

5. Информационный раздел

6. Новости

Также должны быть платные функции - или закрытый раздел приложения, или просто платная версия с расширенными функциями.

Меня сейчас, прежде всего, интересует порядок цен. Исходя из него и своих возможностей, буду делать более подробнее ТЗ, выбирать, какие функции оставить, какие слишком сложны и дороги в реализации и т.д.