Здравствуйте, интересует создание приложения под Android & iOs для интернет магазина. Товары в приложения должны подгружаться из базы данных сайта, а заказы из приложения должны выгружаться обратно в сайт
Описать приложение
Добре время суток - нужно описать андроид приложение. + написать тексты для форуов
Цена 1$- 1000 символов
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