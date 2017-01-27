Описать приложение

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Закрыт10 заявок193 просмотра

Добре время суток - нужно описать андроид приложение. + написать тексты для форуов

Цена 1$- 1000 символов

Android
8 лет назад
i-seo
Артем 
34 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва

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Нет заявок фрилансеров