Приложение для Android & iOs

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Закрыт8 заявок174 просмотра

Здравствуйте, интересует создание приложения под Android & iOs для интернет магазина.

Товары в приложения должны подгружаться из базы данных сайта, а заказы из приложения должны выгружаться обратно в сайт

AndroidiOS
8 лет назад
he100885ldv
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров