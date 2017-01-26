Создание мобильного приложения

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт35 заявок761 просмотр

Необходимо создание мобильного приложения по аналогии с яндекс метро, немного изменить дизайн и добавить несколько новых функций.

8 лет назад
guest_14848389114012
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров