Разработка списка покупок на андроид

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки191 просмотр

Ищем талантливого разработчика, джуниора 

Junior Android Developer 

1. Понимание основ ООП 

2. Знание Android SDK 15+ 

3. RxJava, Retrofit2, Picasso 

4. Понимание паттернов MVC, MVP 

5. Опыт работы с Git

AndroidGit
8 лет назад
Nospovetru
Евгений 
57 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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