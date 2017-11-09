Приложение "заказы"

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок213 просмотров

Требуется разработка на платформе android приложение которое будет связывающим  инструментом между поставщиками товара и их покупателями.

1. В приложении после скачивания пользователь выбирает статут Поставщик, Клиент 

2. Регистрация по емайлу 

3. Интерфейс клиента позволяет создавать заявки на товары (несколько категорий, опций и брендов + описание ) 

4. Заявка может быть удалена или  отредактирована клиентом. 

5. Статус заявки: готов к отгрузке , нет в наличии , утвердите цену и тд

6. Поставщик может измерь статус заявки клиента так же оставить комментарий который будет виден только конкретному заказчику , тому кто создал заявку 

7. Заказчики не видят заявки других клиентов

8. Заказчик и поставщик видят общую сумму на все  товары  

В целом где то что то нужно продумать , требуется креативный разработчик очень важен дизайн и юзабилити. Приложение должно быть простое и понятное  использовании. 

От вас требуется:

1.Стоимость разработки технического задания 

2. Стоимость разработки дизайна 

3. Разработка и внедрение программного обеспечения, отладка и тестирование.

Заоблачные цены не рассматриваем , так же студии команды и менеджеры - мимо .

Android
8 лет назад
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10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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