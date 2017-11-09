Приложение для Андроид

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Закрыт4 заявки153 просмотра

Необходимо написать приложение, которое запускается автоматически после загрузки ОС и запускает bsplayer с соответствующим плейлистом.

Android
8 лет назад
alex-zander
Алекс 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров