Разработать сервер и приложения iOS + Android для ленты с чатом

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок152 просмотра

авторизация через соцсети, чат, отправка сообщений пользователям.

просьба сразу указать планируемый технологический стек, цену разбить на 3 части - iOS, Android, API (сервер)

оценку можно сделать по вот такому функционалу

AndroidiOS
8 лет назад
manthing
Антон 
43 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров