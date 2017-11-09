Создать приложение доя Ios и Андроид .

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Закрыт11 заявок203 просмотра

Нужно создать приложение под платформы ios и android. 

Есть готовый сайт , для него нужно создать мобильное приложение. 

Приложение должно воспроизводить базовый функционал сайта: прослушивание аудио, просмотр картинок,

чтение текста + возможность сохранения лекций в оффлайн. 

Рассматриваю как  на нативных языках ,  так и гибридную разработку на Xamarin,Unity,  Сordova

AndroidiOSUnity
8 лет назад
olezhka159
Иванов 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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