Добавить push на Ios версию приложения

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Закрыт2 заявки156 просмотров

Есть Ios версия приложения, чата сделанного на Ionic3, Нужно добавить систему push на Ios чтобы приходили нотификации о новых сообщениях. Для Android это уже сделано.

Работа срочная, отвечайте если только реально сможете сделать.

AndroidiOS
8 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад

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