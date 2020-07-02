Разработка Android

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Сергей, добрый день

есть задача, порядка 20 часов, клиентское приложение, работа с API, существующее приложение, нужно добавить новые функции, сами не справляемся (есть срочные задачи), хотим попробовать некоторые не срочные вещи отдавать на аутсорс. Время на сетап проекта оплачиваем. Сориентируйте, пожалуйста, по занятости, сможете взяться и по стоимости часа?

С уважением,

Вадим Николаев 

Android
5 лет назад
guest_1593692547815
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

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