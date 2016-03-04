Срочная верстка экранов приложения

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен1 заявка153 просмотра

Нужна скорость и качество. Срок горит. 

9 лет назад
WestWind
Сергей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

petrok
Петр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
9 лет назад
$20
1 день
Доволен как слон! Замечательный исполнитель, обращусь ещё обязательно!
Надо было срочно сделать демо-версию для iPad. Задание выполнено, оплата, как и оговаривали, получена. Спасибо!

Заявки фрилансеров

petrok
Петр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
9 лет назад