Телеграм бот

Имеется БД Mysql, в нее регулярно добавляются записи пользователей.

Необходим бот который будет присылать только что записанные данные в БД.

Бот должен уметь распознавать пользователей:

1. Тривиальная авторизация, бот спрашивает логин и секретный код на сайте (эти данные хранятся в отдельной таблице)

/start

Бот: Укажите ваш логин на сайте

admin

Бот: Укажите ваш секретный код (можно найти в разделе профиль на сайте)

qwerty

Бот: Вы успешно авторизованы/Логин или секретный код не верны

2. Далее все просто, как только в БД появилась запись соответствующая пользователю admin, он получает сообщение

Бот: На сайте создана запись (и перечислены данные из некоторых колонок в таблице)

3. Если запись соответствует пользователю admin2, user3, manager12121, то сообщения о этих записях получают только соответствующие пользователи, может быть такое что эти пользователи вообще не установили бота.

4. И в конце, пользователь может ответить на поступившее сообщение, его ответ с указанием точной даты записывается в БД, в специально отведенную для этого таблицу/колонку.

В дальнейших планах, если бот будет работать как я описал и запланировал, готов расширять функционал, а именно вводить группы пользователей. И если в группе несколько пользователей, то сообщение получает только админ группы, далее админ группы может выбрать кому из участников группы переслать это сообщение в размах бота.