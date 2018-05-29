Телеграм бот

Мобильные приложенияЗавершен4 заявки163 просмотра
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Имеется БД Mysql, в нее регулярно добавляются записи пользователей.

Необходим бот который будет присылать только что записанные данные в БД.

Бот должен уметь распознавать пользователей:

1. Тривиальная авторизация, бот спрашивает логин и секретный код на сайте (эти данные хранятся в отдельной таблице)

/start

Бот: Укажите ваш логин на сайте

admin

Бот: Укажите ваш секретный код (можно найти в разделе профиль на сайте)

qwerty

Бот: Вы успешно авторизованы/Логин или секретный код не верны

2. Далее все просто, как только в БД появилась запись соответствующая пользователю admin, он получает сообщение

Бот: На сайте создана запись (и перечислены данные из некоторых колонок в таблице)

3. Если запись соответствует пользователю admin2, user3, manager12121, то сообщения о этих записях получают только соответствующие пользователи, может быть такое что эти пользователи вообще не установили бота.

4. И в конце, пользователь может ответить на поступившее сообщение, его ответ с указанием точной даты записывается в БД, в специально отведенную для этого таблицу/колонку.

В дальнейших планах, если бот будет работать как я описал и запланировал, готов расширять функционал, а именно вводить группы пользователей. И если в группе несколько пользователей, то сообщение получает только админ группы, далее админ группы может выбрать кому из участников группы переслать это сообщение в размах бота.

6 лет назад
damapic
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Telegram_
27 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$30
2 дня
Качественно выполненная работа, чистый код. Все по ТЗ без единого отклонения.
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