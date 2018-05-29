Телеграм бот

https://yadi.sk/d/93A-YBWj3VLYsw - дизайн-макет
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется БД Mysql, в нее регулярно добавляются записи пользователей.
Необходим бот который будет присылать только что записанные данные в БД.
Бот должен уметь распознавать пользователей:
1. Тривиальная авторизация, бот спрашивает логин и секретный код на сайте (эти данные хранятся в отдельной таблице)
/start
Бот: Укажите ваш логин на сайте
admin
Бот: Укажите ваш секретный код (можно найти в разделе профиль на сайте)
qwerty
Бот: Вы успешно авторизованы/Логин или секретный код не верны
2. Далее все просто, как только в БД появилась запись соответствующая пользователю admin, он получает сообщение
Бот: На сайте создана запись (и перечислены данные из некоторых колонок в таблице)
3. Если запись соответствует пользователю admin2, user3, manager12121, то сообщения о этих записях получают только соответствующие пользователи, может быть такое что эти пользователи вообще не установили бота.
4. И в конце, пользователь может ответить на поступившее сообщение, его ответ с указанием точной даты записывается в БД, в специально отведенную для этого таблицу/колонку.
В дальнейших планах, если бот будет работать как я описал и запланировал, готов расширять функционал, а именно вводить группы пользователей. И если в группе несколько пользователей, то сообщение получает только админ группы, далее админ группы может выбрать кому из участников группы переслать это сообщение в размах бота.
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