Доделка React-Native приложения под iOS и Android

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки153 просмотра
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Необходимо: 

  • реализовать дополнительное окно для отображение настроек мобильного приложения, а так же их локальное сохранение,
  • отладить сборку приложения и для Android и для iOS.
Приложение React-Native (TypeScript, React-Native-Elements). 

Backend – Firebase / Firestore. 

Git (Bitbucket).

AndroidiOSReact
6 лет назад
valentinalexeev
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад