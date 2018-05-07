Доделка React-Native приложения под iOS и Android

https://yadi.sk/d/93A-YBWj3VLYsw - дизайн-макет
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Необходимо:
- реализовать дополнительное окно для отображение настроек мобильного приложения, а так же их локальное сохранение,
- отладить сборку приложения и для Android и для iOS.
Backend – Firebase / Firestore.
Git (Bitbucket).
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