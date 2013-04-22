Здравствуйте, Требуется специалист знакомый с вопросом React Native или предлагайте свои варианты. Приложение предназначено для обеспечения деятельности курьеров. Основные функции: 1) Фиксация геокоординат по GPS и A-GPS сети и хранение их до ...
Завершить простое приложение на Ionic
Предыстория: мы заказали разработку простого приложения, которое общается через API с публичным веб-сервисом, получает оттуда данные и выводит их в приложении + само приложение может отправлять данные на этот API. Проект был разбит на 8 этапов. За 7 этапов мы заплатили, т.к. они были выполнены. На последнем этапе разработчик начал тянуть со сроками, задержал сдачу на несколько месяцев и сотрудничество было остановлено.
Теперь у нас на руках почти готовое приложение, документация, исходный код. Нам нужен человек, который закончит его, поможет опубликовать и в дальнейшем продолжит долгосрочную разработку.
Приложение состоит из 6 страниц, из них 4 - формы, 2 - отображение контента. Есть страница оплаты. Логика приложения простая, прямолинейная, сложность - ниже среднего. Есть логическая схема работы (flowchart).
Всегда на связи программист API, а так же разработчик логики приложения.
Если вы готовы доделать приложение, будем рады обсудить всё в скайпе и начать с вами сотрудничество. В вашей заявке сообщите пожалуйста, по какой ставке в час вы работаете, и каким опытом обладаете.
Оплата возможна через PayPal, Payoneer, прямым банковским валютным переводом.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доброго дня. Есть необходимость разработать приложение с технологией дополнительной реальности. Есть пример того, что примерно должно получиться на выходе. Подавая заявку, прошу указывать стек технологий с которым работаете и опыт работы именно с дополнительной ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется человек со знаниями java sdk и react native sdk. Нужно сделать мобильное приложение для кассы Эватор. ТЗ и API скину по запросу.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт7 лет назад
В приложение Вкино https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.com.salesoft.vkino&hl=ru на билет добавить технологию демонстрации фильма. Приложение для отображения билета использует запрос к API GET /tickets-by-account и формирует содержимое билетов (приложена картинка с учетом того, что надо добавить). Сейчас билето отображается без ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Скопировать игру из плей маркета Может у кого то есть исходники Оставляйте заявки, кто готов мне помочьМобильные приложения3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Задача: переделать имеющиеся приложение, с добавлением новых функций и удалением некоторых старых (исходников нет). Само приложение управляет по Bluetooth носимое устройство, получает и передаёт данные. Оставляйте оперативнй контакт для связи, скайп, ватсап. Пишите желаемый аванс, ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт7 лет назад
Где люди дают фото или картинку и по ней можно найти все доступные магазины ( с рабочей ссылкой на этот товар) где это продается ( Алиэкспресс, джум, лямода, амазон, озон) и т.д. Телеграм для связи ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо мобильное приложение для iOS и Android по примеру https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sit.sit30&hl=ru с упрощенным функционалом. Без целей, наград и счетчика калорий. Визуализация тоже не нужна. Предлагайте цены и срокиМобильные приложения2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно создать приложение для андроид и iOS. Легкое приложение на примере интуитивных сервисов заказа такси.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $150
Приложение для андроид и iOS. Ничего сложного. Приложение будет собирать базу данных от пользователей. Фото СТС/ПТС Фото Водительских прав (с 2-х сторон) Пробег автомобиля Название шинМобильные приложения3 заявкиЗакрыт7 лет назад