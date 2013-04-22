Завершить простое приложение на Ionic

Предыстория: мы заказали разработку простого приложения, которое общается через API с публичным веб-сервисом, получает оттуда данные и выводит их в приложении + само приложение может отправлять данные на этот API. Проект был разбит на 8 этапов. За 7 этапов мы заплатили, т.к. они были выполнены. На последнем этапе разработчик начал тянуть со сроками, задержал сдачу на несколько месяцев и сотрудничество было остановлено.

Теперь у нас на руках почти готовое приложение, документация, исходный код. Нам нужен человек, который закончит его, поможет опубликовать и в дальнейшем продолжит долгосрочную разработку.

Приложение состоит из 6 страниц, из них 4 - формы, 2 - отображение контента. Есть страница оплаты. Логика приложения простая, прямолинейная, сложность - ниже среднего. Есть логическая схема работы (flowchart).

Всегда на связи программист API, а так же разработчик логики приложения.

Если вы готовы доделать приложение, будем рады обсудить всё в скайпе и начать с вами сотрудничество. В вашей заявке сообщите пожалуйста, по какой ставке в час вы работаете, и каким опытом обладаете.

Оплата возможна через PayPal, Payoneer, прямым банковским валютным переводом.