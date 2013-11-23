Автор Smult.Ru

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Завершен1 заявка246 просмотров

Копирайтер и автор на проект Smult.Ru

11 лет назад
S_D_R
35 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

mult88
Луиза 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Хороший специалист, нацеленный на долговременное сотрудничество, приемлемые цены. Работать легко и просто.
Интересная работа, приятно работать с такими людьми!

Заявки фрилансеров

mult88
Луиза 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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