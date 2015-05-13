Наполнение интернет-магазина на WP

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Завершен28 заявок275 просмотров

Всего около 150 позиций. Информация (картинки и описание) и иерархия товаров берется с сайта partizan.ua (не все разделы). Предлагайте цену за размещение 1 товара.

WordPress
10 лет назад
valnuz
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Booggy
36 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Очень быстро приступил к работе и завершил в срок. Замечаний нет, рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик. Понятно и четко ставит задачи, оплачивает работу без задержек. Мои наилучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

Booggy
36 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад