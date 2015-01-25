Наполнить сайт

Ищу исполнителей для добавления товаров в интернет-магазин (http://teremok.sm.ua) на Webasyst Shop-script 5. Работа с уже созданными товарами, но не заполнеными информацией Что входит в работу по заведению 1-ой товарной позиции: 1. Определение и заведение в категорию "витрины" магазина 2. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо наполнение сайта, система вордпрес. Фото, тексты и таблицы - с сайта поставщика.
Оплата по 10 р. за страницу + компенсация расходов на комиссию за проект.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов7 исполнителейЗавершен9 лет назад
- $350
Требуются размещение отзывов для магазина на Яндекс Маркете От вас требуется старый аккаунт, с которого вы уже писали отзывы 1 отзыв = 50 руб, текст предоставляем. Всего требуется 300+ отзывов.Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно перенести товар (картинки, описание, цены) со старого сайта на новый интернет-магазин на WooCommerce.Завершен9 лет назад
- $250
Здравствуйте! Нужно опубликовать и оформить 300 статей на информационном портале на Wordpress. Примеры смотрите в статьях этого сайта - http://lechenie-varikoza.com/ Порядок работы - получаете готовый текст, публикуете, оформляете вот такие элементы: 1. Url 2. Тайтл 3. Description 4. Keywords 5. Заголовок h1 6. Подзаголовки h2-h6 7. Цитаты, стронги, курсивы 8. Cписки 9. Фото 10. Видео По каждому ...Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен человек для рассылки e-mail по готовой базе. Задача: 1. Отослать вручную около 200 писем (тексты есть) 2. Собрать заявки 3. Ответить на письма (тексты есть) Оплата: ставка за проект + премии Бросайте свои заявки, больше информации лично.Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт9 лет назад
Всем доброго времени суток. Нужно поменять цены на сайте. Я вам кидаю прайсы, вы по ним проставляете. От вас сроки и цены. С уважением ДмитрийНаполнение сайтов59 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен человек для наполнения интернет-магазина. Движок интернет-магазина на webasyst. Товар зоотовары. Оплата после проверки Электронными деньгами. Желательно ЯД. Если будет веб-мани, то получите меньше, т.к. веб-мани берет комиссию. Инструкция в приложении. Оплата 10 рублей за ...Завершен9 лет назад
Простейшая задача. Надо заполнить таблицу (прилагаю к письму). Суть: выписать все товары с сайта http://japan-good.ru (название — ссылка — цена).Завершен9 лет назад
- $50
Есть готовый шаблон сайта http://themeforest.net/item/enfold-responsive-multipurpose-theme/4519990) Надо перенести контент со старого сайта на новый, и оформить дизайн последнего. Требования к дизайну: юзабилити и элегантность. Технические требования (шаблон поддерживает, плагины есть): галерея, поддержка нескольких языков, форма обратной связи, ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $80
Требуется контент-менеджер с опытом работы с CMS WordPress и базовыми знаниями HTML/CSS. Нужно аккуратно перенести данные со старого сайта (он тоже на Wordpress) на новый, с учетом оформления (около 400 страниц). Все шаблоны готовы, работа ...Наполнение сайтов43 заявкиЗакрыт9 лет назад