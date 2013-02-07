Наполнить сайт медицинской тематики

Наполнение сайтовЗавершен1 заявка93 просмотра
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Нужно наполнить сайт текстами и товарами. 90 позиций.

11 лет назад
Olimp
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Miss_Valeria
Валерия 
35 летМолдова
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Работой доволен. Валерия быстро, наполнила сайт нужной информацией. Буду обращаться еще.
Сотрудничаем уже не в первый раз, адекватный и приятный человек.
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