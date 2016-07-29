Разместить товары на сайте

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Завершен1 заявка134 просмотра

Нам нужно разместить наши товары на сайте http://www.namatrase.ru/ 

разместить 206 карточек товара. 

  • Стоимость 30р/карточка
  • Оплата 100% предоплата безналичным платежом
  • Необходимые материалы будут высланы исполнителю на почту
  • Результат работы, по окончанию и сообщению об этом исполнителем, будет проверяться заказчиком визуально на наличие выполненного задания
  • Возможность последующей поддержки и устранения ошибок требуется
  • Штрафные санкции за невыполнение обязательств не предусмотрены
9 лет назад
fifz
39 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
9 лет назад
$500
30 дней
Качественно и в срок! Рекомендую
Работать с Олесей легко и приятно.

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
9 лет назад
#1
Наполнение сайтов

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