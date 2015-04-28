Выкладка товара на сайт

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка100 просмотров

Требуется грамотная выкладка товара на сайт.

10 лет назад
Ruslan0705
Руслан 
41 год
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

dina256-565
Дина 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
Все было сделано качественно и профессионально. Платформа MODX. Продолжаем сотрудничать. Рекомендую.
Спасибо

Заявки фрилансеров

dina256-565
Дина 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад