Настройка доступа к серверу терминалов через inet

$20
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  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт3 заявки135 просмотров

Настроить доступ к серверу терминалов из интернета.

Установлена win server 2008 r2, установлены роли, в т.ч. и сервер терминалов.

Установлены 2 виртуальные машины на Hyper-V (windows xp sp3), они назначены разным пользователям.

Из локалки можно зайти на любую виртуальную машину, но из интернета никак не получается.

Задача:

1. Настоить доступ через интернет

2. Установить (создать) лицензию для remote app

13 лет назад
kolodkin
Дмитрий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров