Установить виртуалку VMWare+Ubuntu на CentOS

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт2 заявки117 просмотров

Установить вирт. машину VMWare с Ubuntu 10 на сервер, где уже установлена CentOS 6 (без VNC) и WHM/Cpanel

CentOSUbuntu
13 лет назад
hr-alphainfinity
Алексей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров