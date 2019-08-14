Доброго времени суток. Нужно прописать SEO тексты примерно в 86 категориях интернет магазина плитки и сантехники для дальнейшего SEO развития. Сайт https://dilerok.com.ua
SEO-специалист
В связи с быстрым темпом развития интернет-магазина нам срочно требуется SEO-специлист
Тематика интернет-магазина "Робототехника и конструкторы". (по запросу направлю сайт)
Сайт на Битрикс.
ЦА - оптовые компании + школы и учебные заведения (порядка 80 %)
Физлица соответственно около 20%
Обязанности:
- SEO-продвижение проекта компании, полная личная ответственность за данный участок работ
- Аудит проекта, внутренняя и внешняя оптимизация сайта
- Глубокий анализ конкурентов и поисковой выдачи
- Проведение работ по юзабилити и увеличению конверсии сайта
- Составление семантического ядра, анализ ключевых запросов (сбор, чистка, кластеризация, актуализация), анализ ключевых слов
- Работа с системами аналитик - Яндекс.Метрика и Google Analytics
- Построение ссылочного профиля, составление ТЗ по seo-текстам и карточкам товара
- Мониторинг и анализ вносимых на сайт изменений
- Информирование об ожидаемом эффекте от внесения тех или иных изменений на сайт
- Подготовка еженедельных/ежемесячных отчетов
Требования:
- Опыт работы в аналогичной должности от 3 лет
- Знание алгоритмов ранжирования и степени их влияния на сайт и результаты продвижения
- Быть в курсе всех нововведений в сфере SEO
- Опыт продвижения по трафику, позициям, лидам
- Успешные кейсы в SEO
- Хорошая теоретическая база
- Уверенное знание аналитических инструментов и умение работать с ними (Яндекс.Метрика, Google Analytics, Яндекс.Вебмастер, Google search console )
- Большой опыт работы с exel
- Знание современного seo софта и сервисов (rush analytics, just-magic, roistat, semrush, netpeak, majestic, screaming frog, key collector и т.д.)
- Опыт верстки страниц сайта (html, css)
- Умение самостоятельно анализировать информацию и принимать решения
- Понимание принципов юзабили веб-сайтов и анализа конверсии
- Опыт общения и коммуникации с программистами, копирайтерами, верстальщиками
- Ответственность, исполнительность, коммуникабельность, внимательность.
Работа на удаленке.
Встреча по видеосвязи раз в неделю. На ней разбираем всё что успели сделать, проблемы и перспективы, далее строим план задач на следующую неделю.
Заявки фрилансеров
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