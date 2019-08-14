SEO-специалист

В связи с быстрым темпом развития интернет-магазина нам срочно требуется SEO-специлист

Тематика интернет-магазина "Робототехника и конструкторы". (по запросу направлю сайт)

Сайт на Битрикс.

ЦА - оптовые компании + школы и учебные заведения (порядка 80 %)

Физлица соответственно около 20%

Обязанности:

- SEO-продвижение проекта компании, полная личная ответственность за данный участок работ

- Аудит проекта, внутренняя и внешняя оптимизация сайта

- Глубокий анализ конкурентов и поисковой выдачи

- Проведение работ по юзабилити и увеличению конверсии сайта

- Составление семантического ядра, анализ ключевых запросов (сбор, чистка, кластеризация, актуализация), анализ ключевых слов

- Работа с системами аналитик - Яндекс.Метрика и Google Analytics

- Построение ссылочного профиля, составление ТЗ по seo-текстам и карточкам товара

- Мониторинг и анализ вносимых на сайт изменений

- Информирование об ожидаемом эффекте от внесения тех или иных изменений на сайт

- Подготовка еженедельных/ежемесячных отчетов

Требования:

- Опыт работы в аналогичной должности от 3 лет

- Знание алгоритмов ранжирования и степени их влияния на сайт и результаты продвижения

- Быть в курсе всех нововведений в сфере SEO

- Опыт продвижения по трафику, позициям, лидам

- Успешные кейсы в SEO

- Хорошая теоретическая база

- Уверенное знание аналитических инструментов и умение работать с ними (Яндекс.Метрика, Google Analytics, Яндекс.Вебмастер, Google search console )

- Большой опыт работы с exel

- Знание современного seo софта и сервисов (rush analytics, just-magic, roistat, semrush, netpeak, majestic, screaming frog, key collector и т.д.)

- Опыт верстки страниц сайта (html, css)

- Умение самостоятельно анализировать информацию и принимать решения

- Понимание принципов юзабили веб-сайтов и анализа конверсии

- Опыт общения и коммуникации с программистами, копирайтерами, верстальщиками

- Ответственность, исполнительность, коммуникабельность, внимательность.

Работа на удаленке.

Встреча по видеосвязи раз в неделю. На ней разбираем всё что успели сделать, проблемы и перспективы, далее строим план задач на следующую неделю.