Профи по Интернет-маркетингу и контекстной рекламе

Подбор сайтов\площадок (платных и бесплатных) и организация рекламных размещений по тематике MMO-проекта (онлайн игра). Предоставление рекламного материала для площадок в подходящем для них формате. Приветствуется опыт работы PR-менеджером, менеджером по маркетингу в игровой компании, коммьюнити-менеджером на ...
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Приглашаем к сотрудничеству специалиста по интернет-маркетингу, имеющего опыт работы с контекстной рекламой в нише «Дистанционное обучение». Удаленная работа, свободный график. Оплата еженедельно.
Резюме с указанием успешных проектов высылать на адрес [email protected]
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