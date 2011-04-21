Профи по Интернет-маркетингу и контекстной рекламе

Претендент должен уметь работать самостоятельно по графику, в основном в системе онлайн-мессенджеров, а также c ICQ, Skype, Yahoo. Уметь отвечать на вопросы и убеждать потенциальных клиентов в технических преимуществах сервиса на английском и русском языках. ...