Excel сортировка данных

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Закрыт2 заявки169 просмотров

Добрый день.

Нужна помощь в составлении формулы или макроса для сортировки данных в excel

ТЗ во вложении

9 лет назад
V_ll
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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