Пофиксить проект мини игры Андроид

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт3 заявки205 просмотров

Добрый день 

В приложении мини игра имееются ошибки приводящие к крашам 

take.ms/VLrIg 

Установлен fabric и crashlitics  

Доступ к проекту в личку и обсуждение проекта 

Спасибо 

Android
9 лет назад
DVampire
46 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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