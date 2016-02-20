Для разработки игры о защите окружающей среды от всемирного потепления требуется программист. Игра на IOS, Android. Несколько персонажей спасают окружающую среду (и сами себя, так как они животные) от всемирного потепления. Интересная идея ...
Пофиксить проект мини игры Андроид
Добрый день
В приложении мини игра имееются ошибки приводящие к крашам
Установлен fabric и crashlitics
Доступ к проекту в личку и обсуждение проекта
Спасибо
Заявки фрилансеров
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