Разработка мобильной 2d игры

Разработка игрОткрыт7 заявок145 просмотров
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Ищу С# программиста с опытом работы на Unity. Задача - написать механику и UI игры. Бюджет от 100-200 тыс. руб. 

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