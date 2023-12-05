Разработка мобильной 2d игры

Онлайн гра про реальне життя з можливістю сінглплеєра без сюжету в мультиплеєр бажано донат
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Ищу С# программиста с опытом работы на Unity. Задача - написать механику и UI игры. Бюджет от 100-200 тыс. руб.
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