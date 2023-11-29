Real life Game

Нужно создать объекты с учетом уже готового фирменного стиля Необходимо предоставить два изображения в формате JPG ( вид сверху и перспектива), а также рабочий файл в формате 3D MAX Пример ...
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