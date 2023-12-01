Umod Rust добыча ресурсов (дерево, камень)

$10
Разработка игрОткрыт3 заявки15 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мне нужно определить что я бю по хрестикам на дереве и по точкам на камне, мне нужно определить что я играю в мини игру и получать либо 0 либо 1

1 - это если я бю по точке / хрестику

0 - это если идет обычная добыча не попадая по точке / хрестику

17 дней назад
Вадим
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
1 отзыв
Заявки фрилансеров
Олександр
19 лет
8 месяцев в сервисе
Был
6 дней назад
6 дней назад
Дима
23 года
8 дней в сервисе
Был
7 часов назад
7 дней назад
Никита
18 лет
16 дней в сервисе
Был
11 дней назад
16 дней назад