Umod Rust добыча ресурсов (дерево, камень)

Мне нужно определить что я бю по хрестикам на дереве и по точкам на камне, мне нужно определить что я играю в мини игру и получать либо 0 либо 1



1 - это если я бю по точке / хрестику

0 - это если идет обычная добыча не попадая по точке / хрестику