Umod Rust добыча ресурсов (дерево, камень)

Создать игру Угадай мелодию Для активности на корпоратив необходимо создать игру Угадай мелодию. 1) заставка 2) механика первого тура: – таблица (категории/ноты) – при выборе ноты в дальнейшем она становится неактивной – музыку загружать ...
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Мне нужно определить что я бю по хрестикам на дереве и по точкам на камне, мне нужно определить что я играю в мини игру и получать либо 0 либо 1
1 - это если я бю по точке / хрестику
0 - это если идет обычная добыча не попадая по точке / хрестику
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