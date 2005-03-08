Мультиплеер файтинг в роблокс с одним персонажем

Мне нужно определить что я бю по хрестикам на дереве и по точкам на камне, мне нужно определить что я играю в мини игру и получать либо 0 либо 1 1 - это ...
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(НЕ ПУГАЙТЕСЬ КОЛИЧЕСТВА ТЕКСТА, Я ПРОСТО ВСЕ ДЕТАЛЬНО ОБЬЯСНИЛ) Это тестовый проект, хочу воссоздать свою идею. Я хочу сделать персонажа из аниманги «Магическая Битва», персонажа зовут Годжо Сатору. Я хочу воссоздать только 2 из его способностей (третья будет при соединения этих двух). 1я способность будет «Синий» эта техника создается с помощью проклятой энергии, выглядит как синий шар (фотки скину) при достаточно близком расстоянии она притягивает к себе и смотря от размера будет разный урон, притягивает с одной скоростью без ускорения. Надо чтоб просто при нажатии был маленький шар который после выстрела в землю притягивает либо если попадает то наносит урон, при большем зажатии будет больше урона (будет предел размера). Вторая способность это «Красный» то же самое что синий но разрушительная сила больше и «Красный» отталкивает от себя и взрывается. Так же та самая третья способность, называется «Фиолетовый». Создается «Фиолетовый» пр соединении Красного и Синего, фиолетовый стирает все на пути, и летит очень быстро. Все делают «Фиолетовый» как отдельной способностью, но я хочу его сделать как надо чтоб оно было при соединении двух способностей. В игре это должно быть так: Зажимаем синий до конца, выстреливаем им не попадая в игрока, так же с красным. При столкновении хочу чтоб они понемного в точке касания создавали фиолетовый шар большего размера(больше в 1.5 раза чем красный или синий). Потом как только синий и красный слились в фиолетовый, игрок стает в позу и говорит фразу короткую (секунды 3), после завершения фразы, через секунду с того места где создался фиолетовый, фиолетовый быстро очень летит в точку экрана где курсор мышки(так же будет выстреливать синий и красный только с персонажа). Скорость у синего и красного будет одинаковая (средняя скажем так) а фиолетовый очень быстрый, до игрока долетит примерно за 0,5 сек. Модельки нужно будет создать но они не сложные, просто шары с эффектами но надо качественно. Так как это просто воплощение и проверка моей идеи поэтому я плачу не очень много сразу за две услуги (модельки + скрипты). Если хотите более детальную информацию то пишите мне. Цену можем обговорить.
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