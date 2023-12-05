Розробка онлайн сервісу на Laravel/php

Сайты «под ключ»Открыт13 заявок72 просмотра
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Доброго дня. Шукаємо розробника під Laravel або на нативному php для створення онлайн сервісу. Дуже бажано мати великий досвід в цьому напрямку. Релевантне портфоліо - обов'язково.

PHPLaravel
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Сайты «под ключ»
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