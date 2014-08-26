Доработки по сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок115 просмотров

Нужен человек которые разбирается во множестве CMS, или хотя бы понимает принцип работы, и если не знает систему, то хотя бы знает где искать, и что нужно найти.

Задачи простые. Выполнять быстро.

11 лет назад
yulis007
Юрий 
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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