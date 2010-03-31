Хак для DLE85

Нужен хак для открытия дополнительного окна под имеющимся(по аналогии с попандером или кликандером) по указанному url при нажатии ссылки в новости которая оформлена через [leech]

Скачать Обои-Desktopography Wallpapers

То есть при нажатии "Скачать Обои-Desktopography Wallpapers" идет обработказашифрованной ссылки http://site.ru/engine/go.php?url=aHR0cDovL2xldGl0Yml0Lm5ldC9kb3dubG9hZC8zMTM3NWZjNzBiZWIzYTUvRGVza3RvcG9ncmFwaHlfd2FsbHBhcGVycy5yYXIuaHRtbA%3D%3D в файле go.php, туда дописать код открытия этого окна.

PS Если нужно, у меня есть код попандера, могу дать, чтобы взять оттуда нужный фрагмент.