Нужна помощь с сайтом на друпале.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок158 просмотров

Нужно доработать сайт сделанный на друпале.

Нужно:

- вставить визуальный редактор в редактирование любых страниц на сайте

- сделать раздел закачек. ЧТобы я мог загружать, а пользователи скачивать. И чтобы велась статистика.

- сделать чтобы можно было управлять тайтлом и дескрипшн каждой страницы – если это реально.

- из каталога товаров, который там есть – сделать возможность добавлять товары в корзину и оформлять на них заявку. и чтобы админ могу видеть поданные заявки на сайте.

Отдельно:

Также нужна ОЧЕНЬ ПОДРОБНАЯ консультация и в дальнейшем реализация автоматизации приема оплаты и работы каталога.

15 лет назад
hristosenko
Михаил 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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