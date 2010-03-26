Нужно доработать сайт сделанный на друпале. Нужно: - вставить визуальный редактор в редактирование любых страниц на сайте - сделать раздел закачек. ЧТобы я мог загружать, а пользователи скачивать. И чтобы велась статистика. ...
Сайт на джумле
Требуется создать информационный сайт-каталог на джумле (руссифицированной)
Дизайн - http://osc.template-help.com/joomla_26972/index.php
1. Регистрация пользователей.
2. Новости.
3. Форум. Встроенный, не внешний.
4. Баннерная реклама.
5. Фотогалерея.
6. Каталог. 4 разных раздела. Оформление - по 3 позиции в строке (как на главной внизу); по клику - страница с описанием (описание с заполнением по полям + несколько фото).
Добавлять позиции в каталог и редактировать свои может любой зарегистрированный пользователь, но на сайте изменения появляются только после модерации админом. Если возможно стандартными методами, то сделать автоотключение позиций через определённое время.
7. Статичные страницы с текстом.
8. Форма обратной связи.
Заявки фрилансеров
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