Сайт на джумле

Требуется создать информационный сайт-каталог на джумле (руссифицированной)

Дизайн - http://osc.template-help.com/joomla_26972/index.php

1. Регистрация пользователей.

2. Новости.

3. Форум. Встроенный, не внешний.

4. Баннерная реклама.

5. Фотогалерея.

6. Каталог. 4 разных раздела. Оформление - по 3 позиции в строке (как на главной внизу); по клику - страница с описанием (описание с заполнением по полям + несколько фото).

Добавлять позиции в каталог и редактировать свои может любой зарегистрированный пользователь, но на сайте изменения появляются только после модерации админом. Если возможно стандартными методами, то сделать автоотключение позиций через определённое время.

7. Статичные страницы с текстом.

8. Форма обратной связи.