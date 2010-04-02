Нужно сверстать и посадить на Virtuemart

Очень невнимательный фрилансер. За все хватается не изучая задание, а потом начинает разбираться что именно надо сделать и начинаются проблемы. Нужнр написать модуль, о модули и речи не было. Поменять цвет шрифта говорит можно только через JS, полнейший БРЕД. Кроче, дела иметь с ним больше не буду и другим не советую. Верстка сделано ужасно. Все криво! Ему был показан макет, он мне назвал цену, я согласился.А что если заказщик на 1 день дал ему время, а он не воспользовался этим ? =) Странный исполнитель. Больше не буду с ним дела иметь и другим не советую! Так же скину на форум что он сделал