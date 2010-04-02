Нужно сверстать и посадить на Virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки207 просмотров

Здравствуйте, нужно сверстать и посадить на Virtuemart

Срочно.

15 лет назад
egorfedorov
Егор 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
27 отзывов(-3)

Выбранные исполнители

rusher_505
Александр 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$33
1 день
Работа выполнена просто супер все понравились быстро сделано качествено и в срок! советую!
Отличный заказчик, объясняет все предельно понятно. Почти все время был в онлайне. Всем советую.
shut
35 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов(-1)
15 лет назад
$30
1 день
Очень невнимательный фрилансер. За все хватается не изучая задание, а потом начинает разбираться что именно надо сделать и начинаются проблемы. Нужнр написать модуль, о модули и речи не было. Поменять цвет шрифта говорит можно только через JS, полнейший БРЕД. Кроче, дела иметь с ним больше не буду и другим не советую. Верстка сделано ужасно. Все криво! Ему был показан макет, он мне назвал цену, я согласился.А что если заказщик на 1 день дал ему время, а он не воспользовался этим ? =) Странный исполнитель. Больше не буду с ним дела иметь и другим не советую! Так же скину на форум что он сделал
Сделал работу 31 марта. Написал в скайп. Ответили мне только сейчас. Заказ был - посадить на виртумарт верстку. Теперь же уже просит установить и настроить модули. Выходит так. Были, конечно, косяки с версткой, но... Кстати, скинул архив полностью сдуру, да еще и пароль от админки сказал. Вот так и доверяй людям после этого.

Заявки фрилансеров

rusher_505
Александр 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
shut
35 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов(-1)
15 лет назад

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